Рязанские полицейские раскрыли кражу из офиса такси
Представитель службы такси рассказал полицейским, что помещение предприятия взломали. После случившегося пропали смартфон и пять бутылок вина. Оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты осмотрели место преступления и заметили на осколках разбитого окна следы крови взломщика. Вскоре полицейские установили, что 18-летний житель Касимова причастен с краже. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Оперативники уголовного розыска раскрыли кражу из офиса такси в Касимове. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.
Представитель службы такси рассказал полицейским, что помещение предприятия взломали. После случившегося пропали смартфон и пять бутылок вина.
Оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты осмотрели место преступления и заметили на осколках разбитого окна следы крови взломщика.
Вскоре полицейские установили, что 18-летний житель Касимова причастен к краже. Злоумышленника задержали.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.