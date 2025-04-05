Рязанские полицейские раскрыли кражу из офиса такси

Представитель службы такси рассказал полицейским, что помещение предприятия взломали. После случившегося пропали смартфон и пять бутылок вина. Оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты осмотрели место преступления и заметили на осколках разбитого окна следы крови взломщика. Вскоре полицейские установили, что 18-летний житель Касимова причастен с краже. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.