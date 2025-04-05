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Рязанские полицейские раскрыли кражу из офиса такси
Представитель службы такси рассказал полицейским, что помещение предприятия взломали. После случившегося пропали смартфон и пять бутылок вина. Оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты осмотрели место преступления и заметили на осколках разбитого окна следы крови взломщика. Вскоре полицейские установили, что 18-летний житель Касимова причастен с краже. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Оперативники уголовного розыска раскрыли кражу из офиса такси в Касимове. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Представитель службы такси рассказал полицейским, что помещение предприятия взломали. После случившегося пропали смартфон и пять бутылок вина.

Оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты осмотрели место преступления и заметили на осколках разбитого окна следы крови взломщика.

Вскоре полицейские установили, что 18-летний житель Касимова причастен к краже. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.