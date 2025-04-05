На концерте рэпера в Рязани едва не случился пожар

В Рязани 4 апреля рэпер ТРАВМА (настоящее имя — Илья Колосовский) провел концерт, во время которого задымилось оборудование."Мы чуть не загорелись. Без шуток… Главное, что все целы и невредимы! Спасибо всем, кто остался на концерте… Было легендарно! У какого еще исполнителя вы видели, чтобы аппаратура сгорала", — говорится в сообщении.

В Рязани 4 апреля рэпер ТРАВМА (настоящее имя — Илья Колосовский) провел концерт, во время выступления едва не случился пожар. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале исполнителя.

Концерт прошел на площадке «SVOBODA EVENT». Как рассказал сам рэпер, во время выступления задымилась колонка.

«Мы чуть не загорелись. Без шуток… Главное, что все целы и невредимы! Спасибо всем, кто остался на концерте… Было легендарно! У какого еще исполнителя вы видели, чтобы аппаратура сгорала», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал «ТРАВМА»