Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Ночью 6 апреля, с сохранением до конца суток, на территории Рязанской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на пять и более градусов. Также прогнозируют осадки (снег, мокрый снег), местами сильные. В отдельных районах ожидается метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер усилится до 17 м/с. Образуется снежный покров.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью 6 апреля, с сохранением до конца суток, на территории Рязанской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на пять и более градусов.

Также прогнозируют осадки (снег, мокрый снег), местами сильные. В отдельных районах ожидается метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер усилится до 17 м/с. Образуется снежный покров.

Ранее стало известно, что циклон, который принесет снег в Рязанскую область, начал формироваться.