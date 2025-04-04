Жители Спасского района рассказали о подступающем к селам и деревням пожаре

«Огонь подбирается к деревням и селам на правом берегу Оки в Спасском районе: Бессонова, Устрань, Кутуково и другим населенным пунктам», — говорится в сообщении.

Жители Спасского района рассказали о подступающем к селам и деревням пожаре. Об этом написали в Telegram-канале «Исадская волость. Исады! Спасского района село исады и не только!(Аргамаково, Красный Яр, Кутуково, Старая Рязань, Фатьяновка)».

"Огонь подбирается к деревням и селам на правом берегу Оки в Спасском районе: Бессонова, Устрань, Кутуково и другим населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на берегу Оки в Спасском районе случился крупный пожар.

Фото: Telegram-канал «Исадская волость. Исады! Спасского района село исады и не только!(Аргамаково, Красный Яр, Кутуково, Старая Рязань, Фатьяновка)».