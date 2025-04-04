ВОЗ: в мире на 50% увеличилось число случаев заболевания и смертей от холеры

Отмечается, что в 2024 году зарегистрировали почти 810 000 случаев и 5900 смертей. Руководитель группы ВОЗ по борьбе с холерой Филипп Барбоза заявил, что эти цифры слишком высоки. По его словам, такой болезни в 21 веке быть не должно.

В мире на 50% увеличилось число случаев заболевания и смертей от холеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ВОЗ.

Отмечается, что в 2024 году зарегистрировали почти 810 000 случаев и 5900 смертей.

Руководитель группы ВОЗ по борьбе с холерой Филипп Барбоза заявил, что эти цифры слишком высоки.

По его словам, такой болезни в 21 веке быть не должно.