В субботу в Рязанской области ожидается дождь

В субботу, 5 апреля, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер ночью западный, северо-западный, ночью 7-12 м/с, днем северный 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до -1, +4 градусов, днем поднимется до +8, +13 градусов.