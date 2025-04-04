В Сасове сгорело два гектара поля около жилых домов
Отмечается, что в микрорайоне Северный в районе дома № 3 горела сухая трава. Площадь пожара составила два гектара. На тушение выезжали три спецавтомобиля и девять человек личного состава. Помощь в тушении оказали московские коллеги. Погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб устанавливают.
В Сасове сгорело два гектара поля около жилых домов. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что в микрорайоне Северный в районе дома № 3 горела сухая трава.
Площадь пожара составила два гектара.
На тушение выезжали три спецавтомобиля и девять человек личного состава.
Помощь в тушении оказали московские коллеги.
Погибших и пострадавших нет. Причину и ущерб устанавливают.