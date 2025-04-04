В Сараевском районе сфотографировали косуль
Животных заметили в деревне Николаевка."При виде автомобиля косуля замерла, как фигура из дерева. Только звук телефона, когда ее начали фотографировать, обратил пугливое животное в бегство", — рассказал местный житель.
В Сараевском районе сфотографировали косуль. Об этом пишет ИД «Пресса».
Животных заметили в деревне Николаевка.
«При виде автомобиля косуля замерла, как фигура из дерева. Только звук телефона, когда ее начали фотографировать, обратил пугливое животное в бегство», — рассказал местный житель.