В Сараевском районе сфотографировали косуль

Животных заметили в деревне Николаевка."При виде автомобиля косуля замерла, как фигура из дерева. Только звук телефона, когда ее начали фотографировать, обратил пугливое животное в бегство", — рассказал местный житель.