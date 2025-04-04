В рязанском селе лист железа упал с крыши на пешеходную дорожку
Инцидент произошел в селе Ижевское Спасского района."Лист железа, упавший с исторического ветхого здания, чуть не убил девушку, проходящую по тротуару благоустроенной улицы Красная", — отметил местный житель.
В рязанском селе лист железа упал с крыши на пешеходную дорожку. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life.
Инцидент произошел в селе Ижевское Спасского района.
«Лист железа, упавший с исторического ветхого здания, чуть не убил девушку, проходящую по тротуару благоустроенной улицы Красная», — отметил местный житель.