В Рязанской области снова проведут рейды по тонировке

В пятницу, 4 апреля, в Рязани Госавтоинспекция проводит комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям. Ранее стало известно, что за сутки в Рязани остановили 50 водителей с тонировкой.

В Рязанской области снова проведут рейды по тонировке. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

В пятницу, 4 апреля, в Рязани Госавтоинспекция проводит комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением ТС с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.

Ранее стало известно, что за сутки в Рязани остановили 50 водителей с тонировкой.