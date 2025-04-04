В Рязанской области сгорели четыре бани из-за пала травы

Информация о пожаре в деревне Нарышкино поступила 4 апреля в 13:10. Горели четыре бани. По предварительной информации регионального ГУ МЧС, пожар начался из-за перехода огня с горящей травы. В тушении пожара и ликвидации его последствий участвует 11 единиц техники и 25 человек, в том числе инженерная техника для подвоза воды и пожлес.