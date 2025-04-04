В Рязанской области провели опашку еще 684 населенных пунктов

На утро 4 апреля проведена опашка 684 населенных пунктов и 15 СНТ. Общая протяженность противопожарных полос около 3900 километров. Расчищены 160 противопожарных водоемов. Работы по предупреждению природных пожаров продолжаются в 15 районах Рязанской области.