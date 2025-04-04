В Рязанской области осудили женщину за кражи из магазинов

Женщина, отбывая условный срок за покупку и хранение наркотиков, в 2024 году совершила грабеж и мелкие хищения. На последнем ее поймали девять раз. Женщина воровала продукты и алкоголь из магазинов Пронского и Скопинского районов. Также ее обвинили в покушении на кражу товаров в Рязани. Суд отменил приговор и по совокупности всех преступлений назначил злоумышленнице наказание в виде трех лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В Рязанской области осудили женщину за кражи из сетевых магазинов. Об этом 4 апреля сообщает ИД «Пресса».

Женщина, отбывая условный срок за покупку и хранение наркотиков, в 2024 году совершила грабеж и мелкие хищения. На последнем ее поймали девять раз. Женщина воровала продукты и алкоголь из магазинов Пронского и Скопинского районов. Также ее обвинили в покушении на кражу товаров в Рязани.

Суд отменил приговор и по совокупности всех преступлений назначил злоумышленнице наказание в виде трех лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.