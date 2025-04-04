В Рязанской области незаконно вырубили лес

В результате проверки региональным надзорным органом установлено, что организация-арендатор участка в Токоревском участковом лесничестве не обеспечил охрану территории, что повлекло незаконную рубку лесных насаждений и причинение ущерба лесному фонду. Суд постановил взыскать с арендатора-лесопользователя сумму ущерба в доход бюджета.