В Рязанской области нашли многочисленные нарушения в похоронном деле

Среди нарушений: несоответствие региональных нормативных актов федеральному законодательству, отсутствие в некоторых населенных пунктах специализированные службы, необоснованные отказы в выплате пособий на погребение, нарушения в деятельности организаций, оказывающих ритуальные услуги (отсутствие договоров с поставщиками, нехватка квалифицированного персонала, несоответствие мест погребения требованиям), ненадлежащий контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на благоустройство кладбищ, нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.