В Рязанской области нашли многочисленные нарушения в похоронном деле. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокуратура выявила более 320 нарушений закона, в целях устранения которых на незаконные правовые акты принесено 43 протеста, внесено 154 представления, в суд предъявлено 26 исковых заявлений. Среди нарушений: несоответствие региональных нормативных актов федеральному законодательству, отсутствие в некоторых населенных пунктах специализированные службы, необоснованные отказы в выплате пособий на погребение, нарушения в деятельности организаций, оказывающих ритуальные услуги (отсутствие договоров с поставщиками, нехватка квалифицированного персонала, несоответствие мест погребения требованиям), ненадлежащий контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на благоустройство кладбищ, нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг.
Нарушения зафиксировали в Шиловском, Михайловском, Рыбновском, Александро-Невском, Рязанском районах.