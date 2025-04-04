В рязанской многоэтажке на улице Новоселов обрушилась плита перекрытия техэтажа

Согласно документу, для пострадавших жителей двух квартир организуют места для временного размещения. Управление энергетики и ЖКХ должно подготовить проектную документацию по восстановлению покрытия технического этажа и провести ремонт. Местный уровень реагирования звена ТП РСЧС будет действовать до особого распоряжения горадминистрации.

В Рязани установили местный уровень реагирования звена ТП РСЧС из-за обрушения плиты технического этажа на лоджии двух квартир по адресу улица Новоселов, дом № 40 корпус 1. Соответствующее распоряжение горадминистрации опубликовали на официальном сайте мэрии.

Согласно документу, для пострадавших жителей двух квартир организуют места для временного размещения. Управление энергетики и ЖКХ должно подготовить проектную документацию по восстановлению покрытия технического этажа и провести ремонт.

Местный уровень реагирования звена ТП РСЧС будет действовать до особого распоряжения горадминистрации.

Напомним, 2 сентября 2011 год обрушились две плиты над квартирой № 35 жилого дома № 38 по улице Новоселов, жильцов отселили.