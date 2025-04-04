В рязанской многоэтажке, где обрушилась плита перекрытия техэтажа, шел капремонт

Соответствующий паспорт объекта вывешен на одном их подъездов дома 40/1, в котором произошло происшествие. Место обрушения огорожено сигнальной лентой. На асфальте остались крошки фасада.

В многоэтажке на Новоселов, в которой обрушилась плита перекрытия техэтажа, проходил капитальный ремонт фасада и подвала. Соответствующий паспорт объекта вывешен на одном их подъездов дома 40/1, в котором произошло происшествие.

Место обрушения огорожено сигнальной лентой. На асфальте остались крошки фасада.

Напомним, в Рязани установили местный уровень реагирования звена ТП РСЧС из-за обрушения плиты технического этажа на лоджии двух квартир в многоэтажке на улице Новоселов. Управление энергетики и ЖКХ должно подготовить проектную документацию по восстановлению покрытия технического этажа и провести ремонт.