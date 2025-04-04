В рязанской многоэтажке, где обрушилась плита перекрытия техэтажа, шел капремонт
Соответствующий паспорт объекта вывешен на одном их подъездов дома 40/1, в котором произошло происшествие. Место обрушения огорожено сигнальной лентой. На асфальте остались крошки фасада.
В многоэтажке на Новоселов, в которой обрушилась плита перекрытия техэтажа, проходил капитальный ремонт фасада и подвала. Соответствующий паспорт объекта вывешен на одном их подъездов дома 40/1, в котором произошло происшествие.
Место обрушения огорожено сигнальной лентой. На асфальте остались крошки фасада.
Напомним, в Рязани установили местный уровень реагирования звена ТП РСЧС из-за обрушения плиты технического этажа на лоджии двух квартир в многоэтажке на улице Новоселов. Управление энергетики и ЖКХ должно подготовить проектную документацию по восстановлению покрытия технического этажа и провести ремонт.