В Рязани закрасили надписи с рекламой наркотиков
Работы прошли в рамках антинаркотической акции «Чистые стены».Начальник отдела УНК УМВД по Рязанской области Александр Ильин, представитель областного наркодиспансера Наталья Зотова и студенты РГУ закрасили более 30 надписей на улице Тимуровцев.
В Рязани закрасили надписи с рекламой наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Работы прошли в рамках антинаркотической акции «Чистые стены».
Начальник отдела УНК УМВД по Рязанской области Александр Ильин, представитель областного наркодиспансера Наталья Зотова и студенты РГУ закрасили более 30 надписей на улице Тимуровцев.