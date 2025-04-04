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В Рязани закрасили надписи с рекламой наркотиков
Работы прошли в рамках антинаркотической акции «Чистые стены».Начальник отдела УНК УМВД по Рязанской области Александр Ильин, представитель областного наркодиспансера Наталья Зотова и студенты РГУ закрасили более 30 надписей на улице Тимуровцев.

В Рязани закрасили надписи с рекламой наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Работы прошли в рамках антинаркотической акции «Чистые стены».

Начальник отдела УНК УМВД по Рязанской области Александр Ильин, представитель областного наркодиспансера Наталья Зотова и студенты РГУ закрасили более 30 надписей на улице Тимуровцев.