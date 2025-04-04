В Рязани закрасили надписи с рекламой наркотиков

Работы прошли в рамках антинаркотической акции «Чистые стены».Начальник отдела УНК УМВД по Рязанской области Александр Ильин, представитель областного наркодиспансера Наталья Зотова и студенты РГУ закрасили более 30 надписей на улице Тимуровцев.