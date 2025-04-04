В Рязани за сутки остановили 50 водителей с тонировкой

Отмечается, что чрезмерная затемненность может ограничивать видимость водителя, особенно в условиях плохой погоды или в темное время суток, а также тонированные стекла могут мешать водителю своевременно реагировать на ситуацию на дороге. Всем нарушителям выписали протоколы.