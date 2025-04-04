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В Рязани труженица тыла отметила 100-летний юбилей
Женщину поздравила начальник управления общественных отношений Мария Бобкова. От имени главы администрации Рязани Виталия Артемова она вручила имениннице букет цветов, памятный подарок и поздравительный адрес. Отмечается, что Эльмира Мурзаева родилась в Баку 4 апреля 1925 года. После окончания школы поступила в торговый институт в Самарканде. Во время Великой Отечественной войны работала в госпитале, там же познакомилась с мужем. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «.После окончания института по распределению работала преподавателем в кооперативном техникуме в Сасове. При переводе техникума в Рязань Эльмире Мурзаевой предложили продолжить преподавать в нем, и она с семьей переехала в областной центр. В техникуме проработала до пенсии. У Эльмиры Мурзаевой есть дочь, внуки, правнуки и праправнуки.

В Рязани труженица тыла, ветеран труда Эльмира Мурзаева 4 апреля отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Женщину поздравила начальник управления общественных отношений Мария Бобкова. От имени главы администрации Рязани Виталия Артемова она вручила имениннице букет цветов, памятный подарок и поздравительный адрес.

Отмечается, что Эльмира Мурзаева родилась в Баку 4 апреля 1925 года. После окончания школы поступила в торговый институт в Самарканде.

Во время Великой Отечественной войны работала в госпитале, там же познакомилась с мужем. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «.

После окончания института по распределению работала преподавателем в кооперативном техникуме в Сасове. При переводе техникума в Рязань Эльмире Мурзаевой предложили продолжить преподавать в нем, и она с семьей переехала в областной центр. В техникуме проработала до пенсии.

У Эльмиры Мурзаевой есть дочь, внуки, правнуки и праправнуки.