В Рязани состоится второй общегородской субботник
Субботник пройдет 5 апреля с 09.00 до 12.00. В нем примут участие сотрудники предприятий и учреждений разных форм собственности, представители органов государственной власти, учреждения соцсферы, общественные организации и неравнодушные рязанцы.
В Рязани состоится второй общегородской субботник. Об этом сообщает мэрия.
Субботник пройдет 5 апреля с 09.00 до 12.00. В нем примут участие сотрудники предприятий и учреждений разных форм собственности, представители органов государственной власти, учреждения соцсферы, общественные организации и неравнодушные рязанцы.
Со списком территорий, на которых пройдет уборка, можно ознакомиться по