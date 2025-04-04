В Рязани состоится второй общегородской субботник

Субботник пройдет 5 апреля с 09.00 до 12.00. В нем примут участие сотрудники предприятий и учреждений разных форм собственности, представители органов государственной власти, учреждения соцсферы, общественные организации и неравнодушные рязанцы.

В Рязани состоится второй общегородской субботник. Об этом сообщает мэрия.

Субботник пройдет 5 апреля с 09.00 до 12.00. В нем примут участие сотрудники предприятий и учреждений разных форм собственности, представители органов государственной власти, учреждения соцсферы, общественные организации и неравнодушные рязанцы.