В Рязани произошло ДТП с участием BMW

По словам очевидцев, авария случилась недалеко от 5-й оптовой базы в сторону Северной окружной. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.