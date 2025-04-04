В Рязани произошло ДТП с участием BMW
По словам очевидцев, авария случилась недалеко от 5-й оптовой базы в сторону Северной окружной. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло ДТП с участием BMW. Об этом 4 апреля сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась недалеко от 5-й оптовой базы в сторону Северной окружной. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля.
Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.