В Рязани после массового отключения света начали расследование

Как указано в публикации, после аварийного отключения света в Московском районе города, которое произошло 2 апреля, комиссия «Рязаньэнерго» проводит расследование. Уточняются причины и ущерб от технологического нарушения. Напомним, в Рязани 2 апреля 19 улиц остались без электричества. Стала известна причина случившегося. Позже сообщалось, что рязанцам не восстановили электричество к обозначенному времени.

В Рязани после массового отключения света начали расследование. Об этом сообщила пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ по региону в соцсетях.

Как указано в публикации, после аварийного отключения света в Московском районе города, которое произошло 2 апреля, комиссия «Рязаньэнерго» проводит расследование. Уточняются причины и ущерб от технологического нарушения.

Напомним, в Рязани 2 апреля 19 улиц остались без электричества. Стала известна причина случившегося.

Позже сообщалось, что рязанцам не восстановили электричество к обозначенному времени.