В Рязани ликвидировали несанкционированную свалку вблизи Солотчинского моста

На территории, где горы мусора распространялись на сотни метров, работала спецтехника. Отходы вывезли. Отмечается, что эти земли находятся в частной собственности и должны использоваться для сельхозпроизводства. Владельца обещали привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства, а также обязать к уборке мусора. Напомним, несанкционированную свалку вблизи Солотчинского моста обнаружили в августе 2023 года.