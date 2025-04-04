В Рязани ликвидировали несанкционированную свалку вблизи Солотчинского моста
На территории, где горы мусора распространялись на сотни метров, работала спецтехника. Отходы вывезли. Отмечается, что эти земли находятся в частной собственности и должны использоваться для сельхозпроизводства. Владельца обещали привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства, а также обязать к уборке мусора. Напомним, несанкционированную свалку вблизи Солотчинского моста обнаружили в августе 2023 года.
В Рязани ликвидировали несанкционированную свалку вблизи Солотчинского моста. Об этом 4 апреля сообщает ГТРК «Ока».
На территории, где горы мусора распространялись на сотни метров, работала спецтехника. Отходы вывезли.
Отмечается, что эти земли находятся в частной собственности и должны использоваться для сельхозпроизводства. Владельца обещали привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства, а также обязать к уборке мусора.
Напомним, несанкционированную свалку вблизи Солотчинского моста обнаружили в августе 2023 года.
Фото: ГТРК «Ока»