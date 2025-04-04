В Рязани из-за ремонта теплотрассы изменят схему движения автобусов

Движение пассажирского транспорта организуют по схеме: автобусы маршрутов №№ 7, 7А, 42 М², 68 М³, 95 М² на участке пути между остановочными пунктами «Мальшинская богадельня» и «Сельхозакадемия» следуют по улицам Костычева — Новаторов — Костычева — Крупской, далее по маршруту;автобусы маршрута № 71 М2 на участке пути между остановочными пунктами «Мальшинская богадельня» и «пл. Новаторов» следуют по улицам Костычева — Новаторов — Костычева — Крупской — Народный бульвар, далее по маршруту.

В Рязани временно изменят схему движения автобусов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с аварийным ремонтом теплотрассы с 08:00 7 апреля до 23:00 11 апреля закроют движение транспорта на дороге у дома № 2 по улице Новаторов.

Движение пассажирского транспорта организуют по схеме:

автобусы маршрутов №№ 7, 7А, 42 М², 68 М³, 95 М² на участке пути между остановочными пунктами «Мальшинская богадельня» и «Сельхозакадемия» следуют по улицам Костычева — Новаторов — Костычева — Крупской, далее по маршруту;

автобусы маршрута № 71 М2 на участке пути между остановочными пунктами «Мальшинская богадельня» и «пл. Новаторов» следуют по улицам Костычева — Новаторов — Костычева — Крупской — Народный бульвар, далее по маршруту.

На время проведения ремонтных работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Администрация города призвала рязанцев учитывать информацию при планировании маршрута.