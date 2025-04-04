В России предложили ввести ответственность для мигрантов за преступления их детей

Власти РФ должны действовать на опережение. Кроме того, новая служба по вопросам регистрации мигрантов должна формировать цифровые портреты семей мигрантов, а также осуществлять особый контроль за «потенциально опасными иностранцами».