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В России предложили ввести ответственность для мигрантов за преступления их детей
Власти РФ должны действовать на опережение. Кроме того, новая служба по вопросам регистрации мигрантов должна формировать цифровые портреты семей мигрантов, а также осуществлять особый контроль за «потенциально опасными иностранцами».

В России предложили ввести ответственность мигрантов за преступления их детей. Об этом сообщил Газете.RU депутат Леонид Слуцкий.

По его словам, власти РФ должны действовать на опережение.

Кроме того, новая служба по вопросам регистрации мигрантов должна формировать цифровые портреты семей мигрантов, а также осуществлять особый контроль за «потенциально опасными иностранцами».