В России предложили маркировать вредные продукты

Соответствующее обращение к главе Минздрава Михалу Мурашко направила депутат Сардана Авксентьева. Предполагается, что специальные метки будут информировать о содержании в товарах сахара, соли, трансжиров или насыщенных жиров. Зеленый значок — вредных веществ нет или мало; желтый — среднее количество; красный — много. Стоп-знаки предлагают сопровождать изображениями или надписями, например: «Высокое содержание сахара! Регулярное употребление вредит здоровью».

В России предложили маркировать вредные продукты. Об этом пишет RT.

Соответствующее обращение к главе Минздрава Михалу Мурашко направила депутат Сардана Авксентьева.

Предполагается, что специальные метки будут информировать о содержании в товарах сахара, соли, трансжиров или насыщенных жиров. Зеленый значок — вредных веществ нет или мало; желтый — среднее количество; красный — много.

Стоп-знаки предлагают сопровождать изображениями или надписями, например: «Высокое содержание сахара! Регулярное употребление вредит здоровью». Они должны занимать не менее 20% лицевой стороны упаковки.