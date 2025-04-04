В России добровольцев, воевавших от полугода, могут освободить от срочной службы

Поправку внесли ко второму чтению законопроекта. Изменения коснутся закона «О воинской обязанности и военной службе».Отмечается, что от призыва на военную службу освобождаются граждане, которые состояли в добровольческих формированиях Минобороны, а также не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях. Кроме того, уточняется, что на время пребывания в таких формированиях гражданам предоставляется отсрочка от срочной службы.

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал депутатам принять поправку об освобождении от призыва на срочную службу добровольцев, воевавших от полугода. Об этом 4 апреля сообщило ТАСС.

Поправку внесли ко второму чтению законопроекта. Изменения коснутся закона «О воинской обязанности и военной службе».

Отмечается, что от призыва на военную службу освобождаются граждане, которые состояли в добровольческих формированиях Минобороны, а также не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях.

Кроме того, уточняется, что на время пребывания в таких формированиях гражданам предоставляется отсрочка от срочной службы.