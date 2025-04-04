В Подмосковье предотвратили теракт в общежитии для курсантов военных вузов

Отмечается, что теракт готовился киевскими властями. К его подготовке оказался причастен военнослужащий Минобороны России. У него изъяли компоненты для взрывчатки, а также обнаружили переписку с украинским куратором, где обсуждалось планировавшееся преступление.

В Подмосковье предотвратили теракт в общежитии для курсантов военных вузов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Отмечается, что теракт готовился киевскими властями. К его подготовке оказался причастен военнослужащий Минобороны России.

У него изъяли компоненты для взрывчатки, а также обнаружили переписку с украинским куратором, где обсуждалось планировавшееся преступление.