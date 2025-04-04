Угрозу атаки БПЛА объявили на территории Рязани

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в тексте рассылки. Сообщения пришли рязанцам 4 апреля в 21:56.