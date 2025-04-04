ТАСС: мошенники перестали требовать коды из СМС и сменили тактику

Отмечается, что мошенники стали пугать россиян звонками «генерала ФСБ» во время звонка и сбрасывать трубку. После этого жертве посылают СМС, в котором сообщают о попытка входа в аккаунт. В письме также присылают ссылку и номера для смены пароля. По этим ссылкам открываются фишинговые сайты, а звонок по номеру ведет к мошенникам.

Мошенники перестали требовать коды из СМС и сменили тактику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба ВТБ.

Отмечается, что мошенники стали пугать россиян звонками «генерала ФСБ» во время звонка и сбрасывать трубку. После этого жертве посылают СМС, в котором сообщают о попытка входа в аккаунт. В письме также присылают ссылку и номера для смены пароля.

По этим ссылкам открываются фишинговые сайты, а звонок по номеру ведет к мошенникам.