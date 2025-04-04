Суд обязал глав рязанских поселений оборудовать фельдшерско-акушерские пункты

Сотрудники прокуратуры установили, что вход в здания пяти фельдшерско-акушерских пунктов не оборудован пандусами и информирующими тактильными табличками, что ограничивает доступ в них лицам с ограниченными возможностями здоровья. Прокурор обратился в суд с исками об устранении нарушений. Заявленные требования удовлетворены.

Суд обязал глав рязанских поселений оборудовать фельдшерско-акушерские пункты пандусами и тактильными табличками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сотрудники ведомства установили, что вход в здания пяти фельдшерско-акушерских пунктов не оборудован пандусами и информирующими тактильными табличками, что ограничивает доступ в них лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Прокурор обратился в суд с исками об устранении нарушений. Заявленные требования удовлетворены.