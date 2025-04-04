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Синоптик рассказал о возмущенном геомагнитном поле
По его словам, ситуация наблюдается уже около 20 часов. Однако общей уровень активности Солнца оценивается как низкий, зафиксирована всего одна вспышка слабого уровня. По прогнозу метеоролога, состояние магнитосферы в ближайшие дни останется возмущенным. Могут возникать небольшие магнитные бури. Наиболее вероятны они будут в субботу, 5 апреля.

Синоптик рассказал о возмущенном геомагнитном поле. Об этом написал Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация наблюдается уже около 20 часов. Однако общей уровень активности Солнца оценивается как низкий, зафиксирована всего одна вспышка слабого уровня.

По прогнозу метеоролога, состояние магнитосферы в ближайшие дни останется возмущенным. Могут возникать небольшие магнитные бури. Наиболее вероятны они будут в субботу, 5 апреля.