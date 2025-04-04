Shot: квартиру Ефремова активно шумоизолируют к его выходу из колонии

По данным канала, это делают чтобы журналисты и соседи не смогли услышать, что будет происходить внутри. Отмечается, что после выхода на волю актеру запрещено будет менять место жительства. Напомним, Ефремов выйдет на свободу 9 апреля.