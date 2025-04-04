Рязанского предпринимателя оштрафовали за использование изображений «Смешариков»

Индивидуального предпринимателя Нину Ойцеву оштрафовали за продажу товаров с изображением Нюши и Ежика из мультфильма «Смешарики». Соответствующую информацию опубликовали в картотеке дел Арбитражного суда Рязанской области. Согласно решению, Нина Ойцева должна выплатить компенсацию ООО «Мармелад Медиа» и ООО «Смешарики» за нарушение исключительных прав на товарный знак и рисунки «Ежик» и «Нюша», а также расходы на государственную пошлину. Общая сумма штрафов составляет 50 тысяч рублей.

Индивидуального предпринимателя Нину Ойцеву оштрафовали за продажу товаров с изображением Нюши и Ежика из мультфильма «Смешарики». Соответствующую информацию опубликовали в картотеке дел Арбитражного суда Рязанской области.

Согласно решению, Нина Ойцева должна выплатить компенсацию ООО «Мармелад Медиа» и ООО «Смешарики» за нарушение исключительных прав на товарный знак и рисунки «Ежик» и «Нюша», а также расходы на государственную пошлину. Общая сумма штрафов составляет 50 тысяч рублей.

Суд потребовал уничтожить вещественное доказательство — термоаппликацию с изображением Нюши.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» и «Смешарики» подали иски на рязанских предпринимателей за нарушение авторских прав.

Кадр из мультфильма «Смешарики»