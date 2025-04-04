Рязанские специалисты отреставрировали первое издание поэмы «Мертвые души»

Отмечается, что книга поступила на реставрацию из центра редких и ценных изданий. Повреждения были существенные — листы были грязными, оторван блок от переплета. Специалисты промыли и просушили книгу, утраты и разрывы укрепили и восстановили реставрационной бумагой.