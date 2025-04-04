Рязанские специалисты отреставрировали первое издание поэмы «Мертвые души»
Отмечается, что книга поступила на реставрацию из центра редких и ценных изданий. Повреждения были существенные — листы были грязными, оторван блок от переплета. Специалисты промыли и просушили книгу, утраты и разрывы укрепили и восстановили реставрационной бумагой.
Рязанские специалисты отреставрировали первое прижизненное издание первого тома поэмы «Мертвые души». Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на библиотеку имени Горького.
Отмечается, что книга поступила на реставрацию из центра редких и ценных изданий.
Повреждения были существенные — листы были грязными, оторван блок от переплета.
Специалисты промыли и просушили книгу, утраты и разрывы укрепили и восстановили реставрационной бумагой.