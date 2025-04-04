Рязанские полицейские выдворили и депортировали группу мигрантов из России
Депортации подлежат четверо мужчин, которые прибыли в Центр временного содержания из исправительных колоний. Кроме того, выдворили одного гражданина страны Среднеазиатского региона, задержанный полицейскими за нарушения миграционного законодательства.
Рязанские полицейские выдворили и депортировали группу мигрантов из России. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Депортации подлежат четверо мужчин, которые прибыли в Центр временного содержания из исправительных колоний.
Кроме того, выдворили одного гражданина страны Среднеазиатского региона, задержанный полицейскими за нарушения миграционного законодательства.