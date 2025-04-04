Рязанку отправили в колонию за кражу денег с банковской карты
Установлено, что осужденная, находясь в троллейбусе, обнаружила утерянную банковскую карту и использовала ее для оплаты проезда и покупок в различных магазинах.
Рязанку отправили в колонию за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что осужденная, находясь в троллейбусе, обнаружила утерянную банковскую карту и использовала ее для оплаты проезда и покупок в различных магазинах.
Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.