Рязанку отправили в колонию за кражу денег с банковской карты

Установлено, что осужденная, находясь в троллейбусе, обнаружила утерянную банковскую карту и использовала ее для оплаты проезда и покупок в различных магазинах.

Рязанку отправили в колонию за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что осужденная, находясь в троллейбусе, обнаружила утерянную банковскую карту и использовала ее для оплаты проезда и покупок в различных магазинах.

Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.