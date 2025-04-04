Рязанец задолжал более миллиона рублей по алиментам

Установлено, что житель Сапожковского района решением суда лишен родительских и обязан выплачивать средства на содержание двоих детей. Однако он этого не делал, в результате чего образовалась задолженность более 1 млн рублей. В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (невыплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей).Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Рязанец задолжал более миллиона рублей по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что житель Сапожковского района решением суда лишен родительских и обязан выплачивать средства на содержание двоих детей. Однако он этого не делал, в результате чего образовалась задолженность более 1 млн рублей.

В отношении ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (невыплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей).

Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.