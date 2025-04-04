Рязанцы засняли маршрутку, припаркованную на газоне

«Интересно, кому-нибудь есть дело до зеленой зоны возле рынка на улице Интернациональная? Нет парковки, тротуар в грязи», — написала рязанка. Она добавила, что автомобили постоянно паркуют в неположенных местах. На фото можно увидеть машину без пассажиров, которую водитель припарковал в зеленой зоне.