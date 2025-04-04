Рязанцы засняли маршрутку, припаркованную на газоне
«Интересно, кому-нибудь есть дело до зеленой зоны возле рынка на улице Интернациональная? Нет парковки, тротуар в грязи», — написала рязанка. Она добавила, что автомобили постоянно паркуют в неположенных местах. На фото можно увидеть машину без пассажиров, которую водитель припарковал в зеленой зоне.
Рязанцы засняли маршрутку № 75, припаркованную на газоне на улице Интернациональной. Фото разместили под постами Павла Малкова.
«Интересно, кому-нибудь есть дело до зеленой зоны возле рынка на улице Интернациональная? Нет парковки, тротуар в грязи», — написала рязанка.
Она добавила, что автомобили постоянно паркуют в неположенных местах.
На фото можно увидеть машину без пассажиров, которую водитель припарковал в зеленой зоне.
Отметим, в Рязани сумма штрафов за парковку на газонах превысила миллион рублей.
Пресс-служба мэрии сообщала, что с начала 2025 года 627 рязанцев оштрафовали за парковку на газонах.