Рязанцы сообщили о неработающих светофорах на Московском шоссе

По словам очевидцев, светофоры не работают на перекрестке улицы Мервинской и Московского шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.