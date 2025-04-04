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Рязанцы сообщили о неработающих светофорах на Московском шоссе
По словам очевидцев, светофоры не работают на перекрестке улицы Мервинской и Московского шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.

Рязанцы сообщили о неработающих светофорах на Московском шоссе. Кадры в редакцию РЗН. инфо 4 апреля прислали читатели.

По их словам, светофоры не работают на перекрестке улицы Мервинской и Московского шоссе.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.