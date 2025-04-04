Рязанцы рассказали, как строят семейный бюджет

Отмечается, что 61% жителей считают идеальной моделью распределения семейного бюджета такую, где деньги общие, а траты согласуются супругами друг с другом.9% предпочитают свободные расходы из общего «котла», а 13% — раздельные финансы (на этом чаще настаивают мужчины).