Рязанцы рассказали, как строят семейный бюджет
Отмечается, что 61% жителей считают идеальной моделью распределения семейного бюджета такую, где деньги общие, а траты согласуются супругами друг с другом.9% предпочитают свободные расходы из общего «котла», а 13% — раздельные финансы (на этом чаще настаивают мужчины).
Рязанцы рассказали, как строят семейный бюджет. Об этом пишет SuperJob.
Отмечается, что 61% жителей считают идеальной моделью распределения семейного бюджета такую, где деньги общие, а траты согласуются супругами друг с другом.
9% предпочитают свободные расходы из общего «котла», а 13% — раздельные финансы (на этом чаще настаивают мужчины).
О том, что семейным бюджетом должен единолично распоряжаться муж, говорят 6% мужчин, жену назначили главной по расходам 8% женщин.