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Рязанца задержали по подозрению в краже
В полицию обратился 24-летний местный житель и сообщил, что из подъезда пропал велосипед. Оперативники получили сведения, что к хищению причастен 39-летний ранее судимый мужчина. Рецидивист обходил подъезды в поисках имущества, которое будет легко украсть и продать, чтобы выручить денег на наркотики. Обнаружив хранилище велосипедов, многие из которых были оставлены без какой-либо защиты, злоумышленник совершил задуманное. Затем он планировал вернуться за еще одним велосипедом, но его задержали.

Рязанца задержали по подозрению в краже. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 24-летний местный житель и сообщил, что из подъезда его дома пропал велосипед.

Оперативники получили сведения, что к хищению причастен 39-летний ранее судимый мужчина. Его нашли и задержали.

По предварительной информации, рецидивист обходил подъезды в поисках имущества, которое будет легко украсть и продать, чтобы выручить денег на наркотики. Обнаружив хранилище велосипедов, многие из которых были оставлены без какой-либо защиты, злоумышленник совершил задуманное. Затем он планировал вернуться за еще одним велосипедом, но его задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Рязанцу грозит до пяти лет лишения свободы.