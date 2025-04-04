Рязанца осудили за хранение наркотиков
По данным следствия, мужчина приобрел для употребления более 1 гр наркотического средства. Его задержали сотрудники полиции. Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, возложив обязанность пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию.
Рязанца осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, мужчина приобрел для употребления более 1 гр наркотического средства. Его задержали сотрудники полиции.
Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, возложив обязанность пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию.