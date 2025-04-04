Россиянам рассказали о фишинговых сайтах, где предлагают купить Ozempic

Отмечается, что ажиотаж вокруг препаратов Ozempic и Mounjaro привел к появлению мошеннических ресурсов. По данным МВД, ссылки на некоторые из них можно найти даже на первой странице поисковых систем."Мошенники обещают доставку препаратов, эффект которых в виде снижения веса активно обсуждается в сети, и тактично не спрашивают рецепты. С фишинговых сайтов общение переходит в мессенджеры", — говорится в сообщении. После оплаты диалог с покупателем прекращается.

Россиянам рассказали о фишинговых сайтах, где предлагают купить препараты Ozempic и Mounjaro. Об этом 4 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на МВД.

Отмечается, что ажиотаж вокруг препаратов Ozempic и Mounjaro привел к появлению мошеннических ресурсов. По данным МВД, ссылки на некоторые из них можно найти даже на первой странице поисковых систем.

«Мошенники обещают доставку препаратов, эффект которых в виде снижения веса активно обсуждается в сети, и тактично не спрашивают рецепты. С фишинговых сайтов общение переходит в мессенджеры», — говорится в сообщении.

После оплаты диалог с покупателем прекращается.