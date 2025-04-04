Россиян предупредили, что мошенники начали создавать сайты платежной системы

Чтобы выйти на своих жертв, злоумышленники используют чат-боты поддержки и логотипы платежных систем. Мошенники говорят, что оплата должна включать точную сумму к переводу без комиссии.