Россиян предупредили, что мошенники начали создавать сайты платежной системы
Чтобы выйти на своих жертв, злоумышленники используют чат-боты поддержки и логотипы платежных систем. Мошенники говорят, что оплата должна включать точную сумму к переводу без комиссии.
Россиян предупредили, что мошенники начали создавать сайты платежной системы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию Angara Security.
Чтобы выйти на своих жертв, злоумышленники используют чат-боты поддержки и логотипы платежных систем.
Мошенники говорят, что оплата должна включать точную сумму к переводу без комиссии.