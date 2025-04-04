Россиян начнут штрафовать за репосты в Telegram

Зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Горелки рассказал, что осенью депутаты разработают законопроект о штрафах за репосты Telegram-каналов. Отмечается, что нарушением будут считаться репосты из каналов, не зарегистрированных в Роскомнадзоре.