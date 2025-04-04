Рэпер Паша Техник умер в больнице Таиландна

Музыканту было 40 лет. Ранее сообщалось, что артисту стало плохо на Пхукете, медики ввели его в искусственную кому. Позже экс-супруга писала, что Ивлев (настоящая фамилия исполнителя) пережил клиническую смерть.