Рэпер Паша Техник умер в больнице Таиландна
Музыканту было 40 лет. Ранее сообщалось, что артисту стало плохо на Пхукете, медики ввели его в искусственную кому. Позже экс-супруга писала, что Ивлев (настоящая фамилия исполнителя) пережил клиническую смерть.
Рэпер Паша Техник умер в больнице Таиландна. Об этом написала его бывшая жена в своем Telegram-канале.
Музыканту было 40 лет.
Ранее сообщалось, что артисту стало плохо на Пхукете, медики ввели его в искусственную кому. Позже экс-супруга писала, что Ивлев (настоящая фамилия исполнителя) пережил клиническую смерть.