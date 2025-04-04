Пассажиры развернувшегося над Рязанью самолета рассказали о произошедшем
«В какой-то момент бортпроводник объявил, что мы разворачиваемся и летим обратно в Москву. Некоторые пассажиры не услышали информации или банально проигнорировали обращение экипажа, а потом начали суетиться и спрашивать, что происходит», — сообщил мужчина, летевший тем рейсом. Он добавил, что борт вернули к терминалу D, после чего разместили людей в автобусах и попросили подождать повторного вылета. Отмечается, что на площадке аэропорта дежурили скорая и пожарный автомобиль.
Пассажиры развернувшегося над Рязанью самолета рассказали о произошедшем. Об этом написал портал «V1″.
"В какой-то момент бортпроводник объявил, что мы разворачиваемся и летим обратно в Москву. Некоторые пассажиры не услышали информации или банально проигнорировали обращение экипажа, а потом начали суетиться и спрашивать, что происходит», — сообщил мужчина, летевший тем рейсом.
Он добавил, что борт вернули к терминалу D, после чего разместили людей в автобусах и попросили подождать повторного вылета.
Отмечается, что на площадке аэропорта дежурили скорая и пожарный автомобиль.
В конечном итоге другой борт доставил всех в Волгоград.
Напомним, самолет развернулся в небе из-за срабатывания датчика одной из систем.
Фото: портал «V1».