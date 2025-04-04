Паша Техник пережил клиническую смерть

Об этом в своем Telegram-канале сообщает его бывшая жена Ева Карицкая. По ее словам, репера должны перевезти вертолетом из Пхукета в Бангкок. «20% из 100, что он выживет при перелете. Госпиталь, в котором он находится, не дает добро на транспортировку, а завтра у них вообще выходные до понедельника», — сообщила Карицкая. Паша Техник попал в находится в коме. На данный момент на лечение нужно больше 12 миллионов рублей.

Паша Техник пережил клиническую смерть. Об этом в своем Telegram-канале сообщает его бывшая жена Ева Карицкая.

По ее словам, репера должны перевезти вертолетом из Пхукета в Бангкок.

«20% из 100, что он выживет при перелете. Госпиталь, в котором он находится, не дает добро на транспортировку, а завтра у них вообще выходные до понедельника», — сообщила Карицкая.

Паша Техник попал в находится в коме. На данный момент на лечение нужно больше 12 миллионов рублей.